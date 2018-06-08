Пьяный мужчина обстрелял детей в городском лагере в Челябинске

В Челябинске пьяный местный житель обстрелял из пневматического пистолета подростков в пришкольном лагере; по предварительным данным, один из пострадавших госпитализирован.

Так, в пятницу подростки вышли на территорию школу и начали играть близ располагавшихся там гаражей.

Находящийся на территории соседнего жилого дома нетрезвый местный житель «несколько выстрелов из пневматического оружия» в сторону школьников; по предварительным данным, один из подростков получил травмы и был госпитализирован, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Уточняется, что подросток не получил серьезных травм. Другие школьники отказались от госпитализации.

Данные о причинах произошедшего разнятся. Так, сообщается, что стрелку якобы помешали шумевшие подростки.

При этом телеграм-канал «360» со ссылкой на пресс-службу администрации Челябинска передает, что мужчина открыл стрельбу, так как подростки начали прыгать по его гаражу.

Кроме того, «Интерфакс Россия» сообщает, что стрельба велась по окнам школы.

Напомним, в январе в Ульяновске близ одного из лицеев двое молодых людей открыли стрельбу из пневматического пистолета.