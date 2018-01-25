Администрация Ульяновска объяснила «стрельбу» на территории лицея

Стрельбы на территории лицея №20 в Заволжском районе Ульяновска не было, школьники услышали хлопки за пределами учреждения, сообщили в горадминистрации.

«Пятиклассники после занятий гуляли около лицея, ждали родителей. Дети услышали хлопки за пределами школьной территории, подумали, что это какие-то хлопушки, «бомбочки», и сообщили об этом директору лицея. В свою очередь директор нажала тревожную кнопку, приехавшие сотрудники правоохранительных органов ничего не выявили. Сейчас полиция разбирается в произошедшем», – цитирует РИА «Новости» пресс-службу администрации города.

Полицейские опросили участников инцидента и сотрудников лицея №20.

«Установлено, что 20 января в 12.50 за забором лицея в 20 метрах от площадки, где играли учащиеся 5 класса, появились двое молодых людей 18-20 лет, один из которых достал пневматический пистолет и произвел выстрел в землю. Спустя некоторое время он направил пистолет в сторону игровой площадки», – сообщает пресс-служба УМВД по Ульяновской области.

Школьники испугались, пришли в здание лицея и рассказали о стрельбе охраннику, который нажал тревожную кнопку. Ученики отметили, что в них никто не стрелял. Заявлений от родителей в полицию не поступало, отмечает пресс-служба.

Ранее в четверг сообщалось, что полиция проводит проверку по сообщениям о стрельбе из пневматического оружия на территории лицея № 20 в Ульяновске. Местный блогер сообщал о стрельбе, которую якобы открыли подростки, не являющиеся учениками лицея. По его словам, они обстреляли катающихся с горки пятиклассников.