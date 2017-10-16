Врач на Украине отказалась лечить «АТОшника» за «убийство братского народа»

В Национальном институте рака на Украине врача уволили после того, как она попыталась объяснить бывшему бойцу «АТО», что ему не положены льготы при лечении.

Бывший участник «АТО» на востоке Украины Виталий Драган, находящийся на лечении рака лимфатической системы, заявил, что врач института Галина Губарева отказалась его лечить, сообщает ТСН. Он утверждает, что отказ она объяснила тем, что он «убивал на Востоке братский народ».

«Ты что думал, что ты в АТО пошел и тебе все бесплатно? Какие льготы могут быть ? Если бы вы там стреляли у талибов, как афганцы, а так вы убивали братский народ», – процитировал Драган слова женщины.

Врач пояснила журналистам, что хотела объяснить пациенту отсутствие льгот для лечения бойцов ВСУ от рака. Она посоветовала Драгану искать спонсоров для операции.

«Государство не заботится о них, их просто посылают туда и все. А потом они еще будут виноваты так же, как афганцы. Зачем туда шли и стреляли неизвестно в кого – в своих. Вот так я сказала», – отметила Губарева.

Также она подчеркнула, что ей «некогда заниматься политикой», и добавила, что «не виновата в том, что мои родители родились на Донбассе и меня там родили».

Несмотря на объяснения врача, руководство института уволило Губареву после служебной проверки. При этом в лечебном учреждении подтвердили, что льгот для бойцов ВСУ не предусмотрено.

На днях в Запорожье разгорелся похожий скандал, где водитель маршрутки назвал участника «АТО» халявщиком.

Население Украины нередко отказывается признавать «заслуги» украиских силовиков. Так, ветерана силовой операции в Донбассе в Харькове не взяли на работу за участие в боях, в Виннице ветерана «АТО» оскорбили и выгнали из автобуса.