Водитель маршрутки в Запорожье назвал участника «АТО» халявщиком

Опубликовано видео, на котором водитель маршрутки в Запорожье отказывает украинскому силовику в льготном проезде.

Водитель называет военного «халявщиком, играющим в войнушку», и указывает, что «в 43–45-м годах страну уже освободили», а украинские силовики «за четыре года не могут освободить» два города.

Разговор велся на русском языке.

Инцидент произошел на 75-м маршруте, проезд стоит 5 гривен (около 12 рублей), передает УНИАН.

Сообщается, что водителя уволят.

Видео размещено на YouTube-канале «Портал Акцент». Согласно закону о СМИ ВЗГЛЯД не может опубликовать ролик из-за нецензурной лексики.

Напомним, население Украины довольно часто отказывается признавать «заслуги» украиских силовиков. Так, ветерана силовой операции в Донбассе в Харькове не взяли на работу за участие в боях, в Виннице ветерана «АТО» оскорбили и выгнали из автобуса.