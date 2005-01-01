Уругвайский игрок с презрением отозвался о российских футболистах

Уругвайский полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра сравнил уровень российских футболистов и игроков из Южной Америки, сообщает Zona Mixta.

«Российские игроки получают зарплату, которая с реальным мастерством не имеет ничего общего, некоторые ее вообще недостойны. Есть такие игроки, которые получают зарплату на уровне Салаха в «Ливерпуле», но при этом разница в уровне просто космическая. Российские футболисты хорошо бегут, как, к примеру, игроки сборной Уругвая, однако это просто «физика», души в этом нет», – заявил Перейра, передает «Матч-ТВ».

По его словам, в России футболисты очень много уделяют внимания физической подготовке, тогда как в Южной Америке больше работают над техникой. «Когда я впервые оказался в РФПЛ, то был удивлен некоторым вещам на тренировке», – отметил уругваец.

В четверг сборная России опустилась на рекордно низкое место в рейтинге ФИФА. Ранее российский вице-премьер Виталий Мутко заявил, что не видит «ничего страшного» в отсутствии побед у сборной России.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. На групповой стадии Россия сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.