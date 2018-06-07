Путин рассказал, о чем жалеет

По словам президента Владимира Путина, он жалеет, что у него мало времени для общения с внуками.

«Я должен покаяться: конечно, мне не хватает времени (на общение с внуками). А это всегда вопрос такой сложный: не хватает, значит я его плохо организую», – приводит слова Путина ТАСС.

Он добавил, что он бы хотел больше общаться с внуками.

Ранее в ходе прямой линии Путин признался, что «пока не устал».