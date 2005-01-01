Бьюти-блогер из Челябинска заявила, что философски относится к «хайпу» на прямой линии

Блогер Наталья Краснова рассказала корреспонденту газеты ВЗГЛЯД, как реагирует на критику в соцсетях в свой адрес после своего вопроса Владимиру Путину о профессии блогера в ходе прямой линии.

Напомним, девушку обвинили в том, что ее вопрос о формализации профессии блогера не касается жизни подавляющей части россиян.

«Я задала вопрос, который касается блогеров, мы для этого и собрались. Это действительно важная тема, без решения которого мы не можем нормально функционировать. Мы услышали ответы, и они нас полностью устроили», – сообщила Краснова.

Комментируя ожидания роста известности блогеров после участия в прямой линии, девушка отметила: «Сегодня я это ощущаю, потому что полчаса назад у меня был полностью заряжен телефон, сейчас осталось 5% зарядки, но этот хайп быстро пройдет – сегодня он есть, завтра его нет, поэтому я отношусь к этому философски, и не обращаю внимания».

Краснова призналась, что ей было очень волнительно, потому что она не знала точного времени выхода в прямой эфир. «Первые полтора часа мы находились в режиме нервного ожидания, это сказалось на глазах испуганных оленят у всех блогеров», – заявила она.

Добавим, что сразу после ее вопроса в Сети на блогера обрушился шквал критики. Одни обвиняли ее в том, что ее вопрос слишком узкий и надуманный, другие – за комплимент Путина ее внешности.

Однако политтехнолог Анна Федорова заявила, что вопрос, заданный блогером, действительно важен:

«Вот вы смеетесь над Наташей, которая хочет сделать блогинг профессией. А это вообще-то важно. Потому что это вопрос про всех самозанятых и про легальность их доходов. И про то, чтобы им карты на ровном месте не блокировали. Форма вопроса дурацкая, а проблематика живая», – сообщила Федорова в своем Telegram-канале Lasombra.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».