Путин рассказал о вере в Бога

Каждый человек рождается с верой в Бога в душе, считает российский президент Владимир Путин.

Во время прямой линии Путин не стал отвечать на вопрос о том, когда он поверил в Бога, назвав тему очень интимной для того, чтобы говорить об этом на публике.

В то же время он выразил мнение, что каждый человек рождается с верой в Бога в душе. «Уже рождается с этим. Разные люди в разное время и в разных обстоятельствах начинают это понимать. Во всяком случае, скажем, во время Великой Отечественной войны, когда даже самые заядлые и отъявленные атеисты вставали в окопе и шли в атаку, уверен, что каждый из них думал о Боге», – сказал Путин.

Президент отметил, что почти каждый человек, попадая в экстремальную ситуацию, думает о Боге.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».