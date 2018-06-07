Путин заявил о необходимости добиться раннего выявления рака в 70% случаев

В ходе прямой линии президенту России Владимиру Путину поступило множество вопросов о мерах, предпринимаемых по борьбе с онкологическими заболеваниями.

«Прежде всего – это ранняя диагностика. На сегодняшний день раннее выявление у наc где-то 30%, а нужно добиться 50-70%, тогда после выявления минимум мы обеспечим нормальное качество жизни онкобольным минимум на пять лет»», – заявил Путин.

По его словам, по детской онкогематологии в России 90% излечения, хотя совсем недавно этот показатель составлял 30% и менее.

«Нам нужно больше уделить внимание ядерной медицине, потому что исследования при помощи этих новейших средств позволяют выявлять на ранней стадии или купировать имеющееся заболевание. Лекарственное обеспечение и химиотерапия должны быть эффективными и отвечающие современным требованиям. Нужно строить новые онкоцентры и дооборудовать те, что есть. Нужно поработать над тем, чтобы в отрасли появлялись молодые люди, увлеченные своим делом», – отметил президент России.

Кроме того, Путин отметил, что соответствующая программа готовится. Она будет стоить 1 трлн рублей.

Далее Путин передал слово по теме онкологии главе Минздрава Веронике Скворцовой, которую, в свою очередь, перебил вопрос жителей небольшого городка во Владимирской области Струнино, пожаловавшихся президенту на состояние местной больницы.

По словам местных жителей, больницу лишили статуса самостоятельной единицы, из-за чего здание пришло в очень плохое состояние. В нее закрыты ряд отделений – инфекционное, хирургическое, детское. До ближайшей районной больницы нужно ехать только на электричке 30 минут.

Путин дал поручение главе Минздрава и губернатору области Светлане Орловой совместно решить вопрос с функционированием больницы в Струнино.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».