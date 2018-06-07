Путин заявил о необходимости добиться раннего выявления рака в 70% случаев

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7 июня, четверг  |  Последнее обновление — 15:39  |  vz.ru
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Почему «Нафтогаз» так торопится отобрать у Газпрома 2,6 млрд долларов

«Нафтогаз» боится остаться без многомиллионных премийФото: Benoit Tessier/Reuters
Украина продолжает создавать проблемы Газпрому. На этот раз речь идет о попытках арестовать активы ряда дочерних компаний российской монополии в Нидерландах – и все в счет уплаты 2,6 млрд долларов, которые выиграны «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже. Казалось бы, апелляция еще не закончена – почему же Украина так торопится забрать у Газпрома эти деньги? Подробности...
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Почему русская интеллигенция радуется главной катастрофе России

Михаил Ефремов дал интервью Юрию ДудюФото: кадр из видео
Актер Михаил Ефремов в очередной раз продемонстрировал расхождение во взглядах со значительной частью своего народа – и своих зрителей. Он заявил, что Россия должна заплатить Украине за возвращение Крыма на родину. Но самое интересное в интервью Ефремова даже не это. Актер уверен, что лучшее, что случилось с Россией при его жизни, – это распад СССР. Что можно было бы ответить ему на это? Подробности...
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Россия готова противопоставить Маску собственную уникальную разработку

Многоразовый ускоритель «Байкал – Ангара» за 17 лет так и не взлетел дальше стадии проектов и макетовФото: Яковлев Александр/ТАСС
Российские космические разработчики, кажется, начали брать пример с Илона Маска. Появились сообщения о возрождении полузабытого проекта отечественной многоразовой ракеты с возвращаемыми на Землю ступенями. Сможет ли предлагаемая технология составить реальную конкуренцию американским ракетам? Подробности...
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В западных университетах покончили со свободой слова

В университетах США «живет и здравствует полиция мыслей», и «может сложиться ощущение», что «вас вернули назад в ГДР или СССР»Фото: Jonathan Ernst/Reuters
Диктат леволибералов в вузах США и Британии принял характер террора. Профессоров увольняют, приглашенных лекторов изгоняют, кампусы зачищают от любых альтернативных точек зрения, а студенты живут в постоянном страхе перед доносами. Социологи называют их «поколением снежинок» и предлагают смириться – дальше будет только хуже. Ждет ли нечто подобное Россию? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Россия перестала быть failed state и требует уважения

Андрей Бабицкий, журналист
Будем надеяться, что принцип «тащить и не пущать» в данном деликатном случае не станет путеводной звездой для депутатов, тем более что Леониду Слуцкому сейчас каждое лыко будет ставиться в строку. Подробности...

Кира Георгиевна Муратова была подобна хтоническим богам

Дмитрий Бавырин, журналист
Мне было 27, но она вынудила почувствовать себя мальчишкой, когда я подошел к ней после записи «Закрытого показа» просто для того, чтобы сказать, что я очень люблю её и её фильмы. Реакция действительно поразила. Подробности...

Девять дней «загробной» жизни Бабченко

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Девять дней как воскрес Бабченко. Те сутки, что он был покойным, все казалось мерзко, но понятно. Каждому, разумеется, понятным казалось свое. Девять дней спустя по воскресении непонятным стало уже практически всё. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

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          Путин заявил о необходимости добиться раннего выявления рака в 70% случаев

          7 июня 2018, 14:24

          Текст: Дмитрий Зубарев

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          В ходе прямой линии президенту России Владимиру Путину поступило множество вопросов о мерах, предпринимаемых по борьбе с онкологическими заболеваниями.

          «Прежде всего – это ранняя диагностика. На сегодняшний день раннее выявление у наc где-то 30%, а нужно добиться 50-70%, тогда после выявления минимум мы обеспечим нормальное качество жизни онкобольным минимум на пять лет»», – заявил Путин.

          По его словам, по детской онкогематологии в России 90% излечения, хотя совсем недавно этот показатель составлял 30% и менее.

          «Нам нужно больше уделить внимание ядерной медицине, потому что исследования при помощи этих новейших средств позволяют выявлять на ранней стадии или купировать имеющееся заболевание. Лекарственное обеспечение и химиотерапия должны быть эффективными и отвечающие современным требованиям. Нужно строить новые онкоцентры и дооборудовать те, что есть. Нужно поработать над тем, чтобы в отрасли появлялись молодые люди, увлеченные своим делом», – отметил президент России.

          Кроме того, Путин отметил, что соответствующая программа готовится. Она будет стоить 1 трлн рублей.

          Далее Путин передал слово по теме онкологии главе Минздрава Веронике Скворцовой, которую, в свою очередь, перебил вопрос жителей небольшого городка во Владимирской области Струнино, пожаловавшихся президенту на состояние местной больницы.

          По словам местных жителей, больницу лишили статуса самостоятельной единицы, из-за чего здание пришло в очень плохое состояние. В нее закрыты ряд отделений – инфекционное, хирургическое, детское. До ближайшей районной больницы нужно ехать только на электричке 30 минут.

          Путин дал поручение главе Минздрава и губернатору области Светлане Орловой совместно решить вопрос с функционированием больницы в Струнино.

          Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».


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