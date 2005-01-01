Объявлено о пополнении Фонда национального благосостояния

В 2018 году Фонд национального благосостояния (ФНБ) пополнится 2,2 трлн рублей, заявил первый вице-премьер – министр финансов России Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

Так, «в отличие от предыдущих лет дополнительные нефтегазовые доходы тратиться не будут, а пойдут на дополнительные резервы», передает ТАСС слова Силуанова.

«По нашим оценкам, по итогам текущего года пополнение резервов составит 2,2 трлн рублей», – добавил он.

Таким образом, на конец 2018 года объем ФНБ составит 3,6 трлн рублей.

Напомним, в январе сообщалось, что к началу 2018 года ФНБ был увеличен до 4,5 трлн рублей.