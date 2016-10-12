Силуанов: Россия должна стать второй Норвегией

Министерство финансов считает, что Россия должна превратиться во «вторую Норвегию», которая не почувствовала ценовых колебаний на нефть благодаря взвешенной и консервативной бюджетной политике, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

«Россия должна превратиться во вторую Норвегию, которая совершенно не чувствовала изменений ценовых колебаний на нефть, которые проходили последние несколько лет, за счет того, что проводила взвешенную и консервативную бюджетную политику», - приводят «Ведомости» его слова, сказанные в эфире канала РБК.

По его словам, экономика России должна быть ограждена от внешних шоков благодаря накоплению госрезервов. Так, к началу года фонд национального благосостояния (ФНБ) уже увеличен до 4,5 трлн рублей. Это около 5% ВВП. Общий объем средств, который должен быть накоплен в ФНБ, должен быть не ниже 7%, считает Силуанов.

Отметим, что о снижении зависимости экономики России от цен на нефть ранее неоднократно говорили и в Центробанке.

Глава ЦБ Набиуллина заявляла, что старая модель экономического роста России, привязанная к ценам на нефть, себя исчерпала, а новая должна быть инвестиционной.