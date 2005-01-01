Первые истребители F-35 добрались до британской базы

Первые четыре американских истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning прибыли на базу королевских военно-воздушных сил Великобритании в графстве Норфлок. «Всепогодные» F-35 некоторое время не могли вылететь в Британию из-за плохой погоды.

В заявлении британских ВВС отмечается, что F-35B Lightning прибыли на место базирования на два месяца раньше запланированного срока, передает РИА «Новости».

Подчеркивается, что это «важное событие для королевских военно-воздушных и военно-морских сил Великобритании».

Самолеты приземлились на территории авиабазы в среду вечером, спустя несколько часов после вылета из США.

Всего Британия, как отмечается, планирует закупить 138 самолетов этого типа. Как сообщалось ранее, власти страны обязались потратить на самолеты нового поколения до 2021 года более 12 млрд фунтов стерлингов. Британские СМИ сообщали, что действительная цена на самые дорогие военные самолеты в истории намного выше заявленной из-за «скрытых издержек».

Накануне сообщалось, что долгожданный прилет в Британию новейших самых дорогих и всепогодных истребителей F-35 был отложен из-за неблагоприятных погодных условий в районе американской военной базы в Южной Каролине.