Путин рассказал, как будет решаться проблема свалок

Десятки тысяч мусорных полигонов в России работают либо «в серую», либо вообще не зарегистрированы, рассказал российский президент Владимир Путин.

Вопрос утилизации отходов «чрезвычайно важный и острый», сказал Путин в ходе прямой линии.

«Мы знаем, в советское время никогда практически мусор не утилизировался. То есть, утилизировался определенным способом – его сваливали на полигоны и все. Сейчас страна производит в год где-то 70 млн тонн мусора. Огромная цифра. Эта проблема нарастает, мы ее, безусловно, должны решить», – отметил Путин.

По словам президента, около 1100 мусорных полигонов в России «находятся в более менее нормальном состоянии», а десятки тысяч – работают либо в серую, либо вообще являются незарегистрированными. «Просто свалками. Это абсолютно недопустимая практика. Часть этой деятельности криминализирована», – добавил он.

Людей, по словам Путина, беспокоят заводы по утилизации мусора при помощи сжигания. Сейчас из 117 таких предприятий в России только примерно 38 «работает по современным технологиям».

Путин рассказал о планах «кардинально изменить ситуацию». Так, к 2024 году в стране планируется построить 200 заводов по утилизации отходов, а всего, в рамках соответствующей программы, – 238 заводов. «Речь идет не о «керосинках», которые просто сжигают, и только ухудшают экологическую ситуацию, а о предприятиях современных», – подчеркнул Путин.

Проблема свалок особенно остро встала в Подмосковье. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, региону понадобится от трех до пяти лет, чтобы решить проблему с мусором. В Волоколамске на полигоне «Ядрово», где происходил выброс газа, запустили завод по утилизации свалочного газа.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о проблеме свалок в Подмосковье и о том, как можно их решить. При этом нужно отметить, что с этой проблемой сталкивается не только Россия, она существует и в Иокогаме, и в Буэнос-Айресе.

О том, как победить проблему свалок, говорил в интервью газете ВЗГЛЯД и координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов, который отмечал, в частности, что Народный фронт выступает за вовлечение товаров во вторичный оборот.