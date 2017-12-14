Девочку Таню из Волоколамска отправили в Нидерланды

Десятилетняя Таня Лозовая, вошедшая в инициативную группу после участия в митинге за закрытие полигона «Ядрово», вместе с родителями поедет на экскурсию в Нидерланды, чтобы посмотреть на работу перерабатывающих мусор заводов, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Наши ребята связывались с ее семьей. Они сейчас уезжают в Голландию, для того чтобы посмотреть, как ведется переработка мусора там. Они едут на экскурсию за наш счет», – рассказал Воробьев в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает РИА «Новости».

Десятилетняя Таня стала популярной в соцсетях после своего появления на митинге за закрытие полигона. На видео, которое разошлось в интернете, девочка показала пальцем на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, затем провела рукой по горлу. Чиновник в это время общался со взрослыми участниками митинга.

В то же время губернатор сообщил, что Московской области понадобится от трех до пяти лет, чтобы решить проблему с мусором. «Три-пять лет нужно, для того чтобы преодолеть проблему (с мусором), но формировать культуру (раздельного сбора отходов) нужно гораздо дольше», – сказал он.

Воробьев выразил надежду, что Москва поддержит программу перехода к раздельному сбору мусора в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что для продвижения раздельного сбора мусора в Подмосковье власти планируют включить в программу предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в регионе тематические уроки с 1 сентября 2018 года.

Вблизи полигона «Ядрово» появится новая станция мониторинга, которая позволит отслеживать качество воздуха каждые 20 минут. Кроме того, ператора полигона «Ядрово» привлекут к ответственности, а на свалке возьмут пробы почвы и воды, чтобы рассчитать ущерб окружающей среде.