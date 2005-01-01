Путин и Новак озвучили угрозу нефтяникам из-за роста цен на бензин

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о росте цен на бензин, объяснив, какие причины к этому привели и как правительство будет бороться с повышением стоимости топлива.

Вопрос задал водитель Алексей Караваев из Санкт-Петербурга, который попросил президента остановить цены на бензин.

Путин отметил, что правительство приняло ряд решений, которые справятся с проблемой.

«То, что происходит – недопустимо и неправильно. Но это результат неточного регулирования, которое было введено в сфере энергетики. Что было сделано? Правительство провело так называемый пересмотр некоторых налоговых мер по наполнению бюджета, маневр был сделан в этой сфере. Не буду вдаваться в детали и подробности. Но все это привело к стимулированию экспорта сырой нефти», – рассказал Путин.

По его словам, цены на нефть на мировом рынке поднялись.

«Наши компании загружают свои НПЗ, и считают недополученную выгоду за объем нефти на НПЗ, который они могли бы реализовать на внешнем рынке. Чтобы компенсировать выпадающие доходы, они подняли цены», – пояснил Путин.

Президент добавил, что правительство недавно уже приняло меры. В частности, был снижен акциз на бензин и дизельное топливо – на 3 и 2 тыс. соответственно. Также отменили повышение акцизов с 1 июля.

«К осени этого года будут приняты дополнительные меры по стабилизации ситуации на рынке. Исхожу из того, что правительство будет следить, ФАС будет принимать решения, не будет смотреть сквозь пальцы», – сказал Путин.

После этого Путин предоставил слово по видеосвязи министру энергетики Александру Новаку и вице-премьеру Дмитрию Козаку, которые рассказали о ситуации на рынке.

После их выступления Путин выразил надежду на то, что правительству не пригодятся угрозы в адрес нефтяных компаний и ждет конструктивного диалога по ценам на нефтепродукты.

Новак отметил, что правительство предлагает повысить экспортную пошлину на нефтепродукты для стабилизации цен, вскоре представит соответствующий документ. При этом, по его словам, все нефтекомпании выполняют свои обязательства по стабилизации цен на внутреннем рынке на топливо.

Козак пообещал ежедневно мониторить ситуацию с ценами на бензин и выполнение договоренностей с нефтяниками о стабилизации цен.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».

Напомним, весной россияне столкнулись с сильным ростом цен на бензин. По данным Росстата, в апреле производители топлива в России повысили цены на 13%, в мае по сравнению с апрелем цены выросли на 5,6%, а с 29 мая по 4 июня – на 1,4%.

В связи с этим российские власти предприняли ряд срочных мер. Так, правительство и нефтяные компании согласились зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо.

В Центробанке прогнозируют стабилизацию цен на бензин, учитывая меры поддержки со стороны правительства России и остановку роста мировых цен на нефть.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала действия российского правительства в этой связи.