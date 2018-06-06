Казаченко устроил драку у Малахова

В эфире передачи «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» певец Вадим Казаченко устроил драку с человеком, который защищал его экс-супругу Ольгу.

Ольга обвинила музыканта Казаченко в рукоприкладстве – якобы на судебном заседании, где артист хотел вернуть деньги, которые он переводил экс-супруге на расходы, певец ударил девушку: схватил за затылок и толкнул вперед. На передаче Казаченко вместе с нынешней женой Ириной Аманти собирались рассказать свою версию произошедшего, сообщают «Дни.ру».

Артист заявил, что насилие над женщинами – это не в его правилах.

«Моя невоспитанная жена в течение всего заседания провоцировала на эмоции и возмущение. Еще привела камеры в зал суда, ваших не было. Ей нужно был снять на камеру для следующего шоу», – заявил Вадим.

Ведущий Андрей Малахов, отметил, что Ольга с подачи своего адвоката Екатерины Гордон написала заявление в Следственные комитет, в котором обвинила Казаченко в нанесении побоев.

После этого в студии появился некий Андрей Ковалев, который собирался защитить экс-супругу певца. Однако Казаченко сразу набросился на него и плюнул ему в лицо, после чего завязалась потасовка, изобилующая нецензурной бранью (на видео - с 25 минуты).

После драки Ковалев рассказал, что ему позвонила Ирина Аманти и заявила, что «Оля плохая», а Вадим «Хороший».

«Звонил Вадим, сказал: «Ребенок не мой, ты жертва интриг, Андрей, она все врет. А потом чей ребенок оказался?» – заявил мужчина и добавил, что Казаченко лжет и выкручивается.

По его словам, он «за справедливость» и всегда будет «защищать слабых», сообщает «Вокруг ТВ».

После этого все начали обсуждать сына Ольги и Вадима Филиппа, появления на свет которого певец не желал. Присутствующие в студии заявили, что сейчас певцу нужно думать об этом ребенке.