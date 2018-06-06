Земан повторно назначил Бабиша премьером Чехии

Чешский президент Милош Земан повторно назначил премьер-министром страны лидера движения ANO и долларового миллиардера Андрея Бабиша, поручив ему сформировать правительство.

«Назначаю вас председателем правительства и надеюсь, что вам удастся быстро и качественно составить новый кабинет», – приводит слова Земана РИА «Новости».

Бабиш пообещал Земану назвать имена членов нового кабинета в течение двух недель после назначения премьером. До 10 июля он обратится в парламент за вотумом доверия для своего правительства.

Если попытка будет неудачной, то следующего премьера должен назначить спикер парламента, а именно заместитель Бабиша по руководству движением ANO Радек Вондрачек.

Центристское движение ANO во главе с Бабишем выиграло парламентские выборы в октябре 2017 года. Бабиш был назначен премьером и сформировал правительство меньшинства, которое, однако, не получило в январе вотум доверия.

В итоге в коалицию с ANO согласились войти социал-демократы, которые рассчитывают получить в новом кабинете пять из 15 министерских постов, в том числе главы МИД.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о фигуре Бабиша – «чешском Берлускони».