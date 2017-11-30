Чешский премьер объявил об отставке кабмина

Чешский премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш после заседания правительства объявил об отставке кабинета.

«Правительство приняло решение об отставке, соответствующий документ я вручу президенту (Милошу Земану) лично на Пражском граде, попрошу его найти время для нашей встречи», – передает РИА «Новости» слова Бабиша.

Кабмин Чехии будет исполнять свои обязанности до назначения президентом Милошем Земаном нового правительства, передает RT.

Напомним, ранее нижняя палата парламента Чехии отказала в доверии правительству премьер-министра Андрея Бабиша, который обратится в нижнюю палату с просьбой лишить его депутатской неприкосновенности, чтобы в суде доказать невиновность в связи с обвинением полицией в мошенничестве.