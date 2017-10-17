Парламент Чехии отказал в доверии кабмину «пророссийского» премьера

Нижняя палата парламента Чехии отказала в доверии правительству премьер-министра Андрея Бабиша.

Как сообщает ТАСС, ожидается, что в среду кабмин подаст в отставку.

Ранее сообщалось, что Бабиш обратится в нижнюю палату парламента Чехии с просьбой лишить его депутатской неприкосновенности, чтобы в суде доказать невиновность в связи с обвинением полицией в мошенничестве.

Напомним, в начале декабря президент Чехии Милош Земан назначил премьер-министром страны 63-летнего миллиардера, лидера движения ANO Андрея Бабиша, который считается «пророссийским» политиком.