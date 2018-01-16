Чешский премьер решил отказаться от иммунитета и предстать перед судом

Премьер-министр Чехии, лидер политического движения АНО Андрей Бабиш обратится в нижнюю палату парламента Чехии с просьбой лишить его депутатской неприкосновенности, чтобы в суде доказать невиновность в связи с обвинением полицией в мошенничестве.

О таком решении Бабиш заявил перед началом заседания нижней палаты парламента Чехии, на котором ожидается голосование о доверии кабинету министров.

Полиция ранее обвинила премьера и его соратников в организации схемы незаконного присвоения 50 млн крон (около 2,4 млн долларов) дотаций из фондов Евросоюза.



«Мы (обвиненные в мошенничестве) уверены в своей невиновности. Доказательств того, что было совершенно мошенничество не существует и не может существовать», – передает ТАСС слова Бабиша.

Он отметил, что не связывает просьбу о лишении депутатской неприкосновенности с предстоящим голосованием о доверии его кабинету министров, так как уверен, что правительство не сможет заручиться поддержкой парламентского большинства.

Премьер осудил также развернутую против него кампанию в местных СМИ. «Вы создаете из меня монстра», – сказал Бабиш.

Напомним, ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Милошу Земану, одержавшему победу в первом туре президентских выборов в Чехии, следует провести «инвентаризацию» в своем окружении и избавиться от ряда скомпрометированных сотрудников.