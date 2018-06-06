Рогозин анонсировал «точечные» изменения в космической отрасли

Новый глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в руководстве некоторых предприятий госкорпорации ожидаются «точечные» перестановки.

«Изменения в руководстве Роскосмоса и на предприятиях будут носить исключительно точечный характер, после глубокого обсуждения действуем по поручению президента, который сказал сформировать компетентную команду и вернуть в отрасль профессионалов», – сказал Рогозин после запуска пилотируемого корабля «Союз МС-09» к МКС, передает РИА «Новости».

По его словам, представители госкорпорации провели на космодроме «плодотворные переговоры» с коллегами из НАСА и Европейского космического агента (ESA). «Мы имеем большие, обширные общие планы и договорились действовать сообща», – подчеркнул Рогозин.

На прошлой неделе в госкорпорации Роскосмос начался аудит, результаты которого будут представлены через месяц.



Ранее президент России Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину возглавить Роскосмос.