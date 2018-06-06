Макрон сравнил переговоры с Трампом с составом сосисок

Президент Франции Эммануэль Макрон не стал раскрывать подробности переговоров с президентом США Дональдом Трампом, отшутившись цитатой первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, сообщили СМИ.

«Я никогда не раскрываю, что происходит за закрытыми дверями. Потому что, как сказал Бисмарк, если раскрыть людям рецепт сосисок, не уверен, что они продолжат их есть», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Ouest France слова Макрона.

Он отметил, что «кухонные комментарии» вряд ли помогут сервировке стола или улучшению аппетита и добавил, что их с Трампом диалог получился «откровенным».

Напомним, в конце мая Франция выступила против санкций США в отношении торгующих с Ираном компаний.

