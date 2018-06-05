На конкурсе «Мисс Америка» решили отказаться от дефиле в бикини

Конкурс красоты «Мисс Америка» отказался от дефиле девушек в купальных костюмах и больше не будет судить участниц по внешнему виду.

Бывшая победительница конкурса и будущий председатель попечительского совета организации «Мисс Америка» Гретчен Карлсон рассказала об этом на телевизионном шоу ABC «Доброе утро, Америка», пишет BBC.

«Мы больше не будем судить наших кандидатов по внешнему виду и физическим данным. Это круто! Теперь мы не выступаем. Мы соревнуемся», – рассказала телеканалу Карлсон.

Бывшая мисс Америка пояснила, что слышала от многих женщин о том, что они хотели бы принять участие в конкурсе, однако не хотят показываться на публике в купальниках и на высоких каблуках. Теперь такое требование исчезло.

Вместо показа купальных костюмов станут проводить собеседования с конкурсантками. Их будут спрашивать об увлечениях и понимании роли мисс Америки, будут давать задания, которые позволят показать уровень интеллекта.

Резкие изменения в конкурсе произошли из-за прошлогодних событий. Исполнительный директор конкурса Сэм Хаскелл, президент Джош Рэндел и другие члены правления были вынуждены подать в отставку. Причиной послужил скандал, разразившийся из-за грубых и пошлых электронных писем, унижающих участниц замечаниями о внешности, интеллекте и сексуальной жизни.

В последнее время Карлсон высказывалась в защиту жертв сексуальных домогательств и была одним из лидеров движения #MeToo. В 2016 она подала в суд на бывшего директора Fox News Роджера Эйлса, который был вынужден покинуть пост из-за давления и аналогичных обвинений со стороны нескольких сотрудников.

Напомним, что движение #MeToo берет начало из Америки, своим появлением хэштег обязан актрисе Алисе Милано. Участницы движения рассказывают о сексуальных домогательствах в свой адрес. На фоне активизации движения американские мужчины стали бояться женщин.