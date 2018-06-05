Минтруда назвал самые «пожилой» и «молодой» регионы

Наиболее «пожилым» регионом России стала Тульская область, где пенсионеры составили треть населения.

«В РФ из 146,9 млн человек каждый четвертый (37,3 млн человек) находился в возрасте старше трудоспособного, что составляет 25,4% ко всему населению страны. Необходимо отметить, что имеются существенные региональные различия в демографической ситуации, прежде всего по возрастному составу населения», – говорится в докладе Минтруда о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2017 год, передает ТАСС.

Так, самым «возрастным» регионом России стала Тульская область. По данным на начало 2018 года тут доля населения старше трудоспособного возраста составила 30,6%. Самыми «молодыми» регионами признаны Чечня и Тыва, где число пенсионеров составляет 10,4% и 11,4% соответственно.

Напомним, в апреле премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал изменение пенсионной системы.

Представленная руководимым экс-главой Минфина Алексеем Кудриным Центром стратегических разработок стратегия предусматривает постепенный рост пенсионного возраста до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин к 2034 году. В феврале Кудрин заявлял, что в России пенсионный возраст для мужчин и женщин должен быть или одинаковым, или иметь лишь небольшую разницу.