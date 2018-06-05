Госдума ввела штрафы за выдачу ссылок на заблокированные сайты

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении штрафов для операторов поисковых систем за выдачу ссылок на заблокированные сайты.

Законопроектом вводятся изменения в КоАП РФ, согласно которым неисполнение поисковиками обязанности по прекращению выдачи ссылок на заблокированные информационные ресурсы «будет грозить штрафом для граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 500 до 700 тыс. рублей», передает ТАСС.

Также вводятся штрафы для операторов, которые не исполнили обязанность по получению доступа к информационной системе Роскомнадзора с данными о заблокированных сайтах.

Кроме того, Госдума приняла в окончательном чтении закон, устанавливающий порядок действий банков при выявлении признаков совершения перевода денежных средств без согласия плательщика.

Так, для предотвращения несанкционированного списания денег предлагается обязать банк (или оператора по переводу денежных средств) приостановить на срок не более двух рабочих дней исполнение распоряжения, а также заблокировать на такой же срок электронное средство платежа при выявлении обязательных либо дополнительных признаков совершения перевода денежных средств без согласия клиента.

Обязательные признаки должен определить Банк России, дополнительные – сами банки.

После совершения всех действий, банк должен запросить у клиента подтверждение о возможности исполнения платежного поручения. При получении подтверждения банк обязан исполнить распоряжение незамедлительно, при неполучении – по истечении двух рабочих дней.

Также вводится особый порядок действий банка, направленных на возврат денежных средств законному владельцу в случае несанкционированного списания со счета юрлица.

Отмечается, что, по данным ЦБ, в 2016 году было совершено порядка 300 тыс. несанкционированных операций с использованием платежных карт на общую сумму более 1 млрд рублей.

Напомним, проект поправок о штрафах для операторов поисковиков был принят в первом чтении в октябре 2017 года. Авторами выступили депутаты Максим Кудрявцев («Единая Россия»), Николай Рыжак («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ). Внесение изменений в КоАП является дополнением к закону об анонимайзерах, принятому в конце 2017 года.