Пропавший актер Тимур Миргалимов найден мертвым в Вологде

В Вологде найден мертвым музыкант и актер местного Театра юного зрителя Тимур Миргалимов.

Родственники объявили о пропаже 43-летнего актера 31 мая, пишет издание «360». Спустя четыре дня при обыске было обнаружено тело мужчины в его комнате в общежитии. Причина смерти и дата похорон не называется.

Известно, что актер переехал в Вологду в 2008 году после смерти первой жены. С 2009 года в местном ТЮЗе актер исполнил около 30 ролей.

В 2012 году его номинировали на премию А. Семенова Вологодского отделения Союза театральных деятелей России «За лучшую мужскую роль второго плана». В рамках музыкального проекта «Изоляция» Миргалимов исполнял авторские песни.