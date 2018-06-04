Песков прокомментировал неодобрение 51% россиян переназначения Медведева

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что еще не успел ознакомиться с результатами опроса «Левада-центра», согласно которому более половины россиян (51%) не одобрили переназначение Дмитрия Медведева главой правительства.

В пятницу «Левада-центр» опубликовал данные опроса, согласно которому 51% респондентов отрицательно оценили назначение Дмитрия Медведева на пост главы правительства. Обратное мнение высказали 41%, из них 11 % ответили, что «полностью одобряют» это назначение, а 30 % – «в основном одобряют».

«Нет, вы знаете, я еще, к сожалению, не видел. Поэтому сейчас не буду ничего говорить, надо сначала ознакомиться (с цифрами)», – заявил Песков, передает РИА «Новости».