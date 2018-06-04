Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 9 копеек – до 62,1 рубля, курс евро снизился на 2 копейки – до 72,55 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 0,09% - до 76,72 доллара за баррель, передает РИА «Новости».