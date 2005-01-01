Украинские журналисты устроили скандал в Копенгагене

Корреспондент РИА «Новости» Людмила Божко подверглась оскорблениям со стороны украинских коллег после того, как задала вопрос премьеру Украины Владимиру Гройсману и попросила помощи с переводом.

На пресс-конференции в Копенгагене Гройсман говорил на украинском языке с переводом на английский через наушники, передает РИА «Новости».

Божко спросила, обсуждается ли обмен главы портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на Олега Сенцова, осужденного в России за подготовку терактов. Гройсман в ответ стал говорить о «демократических требованиях относительно освобождения украинских граждан». Кроме того, Божко спросила, выполнит ли Украина требование МВФ о повышении цены на газ для жителей страны до рыночного уровня.

После пресс-конференции Божко попросила «украинских журналистов, которые говорили по-русски», перевести ответы Гройсмана, чтобы избежать неточности. Один из коллег выразил готовность помочь корреспонденту РИА «Новости», но «двое других украинских журналистов – парень и девушка» – начали возмущаться его действиями.

По словам Божко, подбежавшие украинские журналисты заявили ей: «Да, конкретно ты – убийца, пропагандист».

«И сказали, что все мы (я истолковала это, как российские журналисты) все перевираем, и еще что-то, что я, оказавшись в шоке, просто уже не помню», – сказала Божко.

Божко указала устроившим скандал журналистам, что они не знакомы, но те продолжили высказывать обвинения в ее адрес. Также они отказались слушать своего украинского коллегу, который хотел помочь Божко с переводом. По их мнению, Гройсман вообще не должен был отвечать Божко.

В какой-то момент Божко показалось, что ее «начнут просто-напросто бить», поэтому она «отошла от группы, ничего не говоря и не вступая в перебранку».

«Меня оскорбили как журналиста и человека!» – сказала она.

Позднее один из украинских журналистов, который помогал ей с переводом, извинился за случившееся.

«Мы все люди и должны вести себя по-человечески», – заявил он.

Напомним, президент России Владимир Путин подчеркивал, что Вышинского на Украине «задержали и арестовали за прямую профессиональную деятельность», Сенцов же задержан не за журналистскую деятельность, «а за подготовку теракта, взрыва».