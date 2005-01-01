Украинские журналисты устроили скандал в Копенгагене

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28 июня, четверг  |  Последнее обновление — 07:12  |  vz.ru
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Даже бегство инвесторов приносит пользу России

Массового бегства инвесторов из российских облигаций не ждутФото: Людмила Пахомова/фотохроника ТАСС
Иностранцы бросились распродавать российские облигации федерального займа (ОФЗ). Иначе говоря, Россия теряет зарубежные инвестиции, и если бы не бегство инвесторов, за доллар сегодня давали бы не больше 50 рублей. И все же, как ни парадоксально, столь неприятная ситуация все равно приносит огромные дивиденды России. Подробности...
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Что общего между Николаем Вторым и Сталиным

Два верховных главнокомандующих русскими армиями в ходе двух мировых войнФото: Global Look Press, Yevgeny Khaldei /Voller Erst/DPA/
Zentralbild/Global Look Press
Среди политических фигур начала 20-го века наибольшую симпатию у россиян вызывают Николай Второй и Иосиф Сталин, показал опрос, проведенный ВЦИОМ. При этом царь оказался даже популярней вождя – и симпатия одновременно к ним обоим вскрывает суть национального самосознания. В этом нет раздвоения, потому что их ценят за одно и то же. Подробности...
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У российской медицины нет возможностей бороться с новой болезнью

«В нормальной семье игроман появиться не может», – утверждает МирошниченкоФото: Mirafoto/Imagebroker/Global Look Press
ВОЗ наконец-то признала зависимость от видеоигр болезнью, но как опасную социальную проблему ее осознали гораздо раньше. И хотя игроманов в России больше, чем наркоманов, их практически никто не лечит. О том, что изменит решение ВОЗ и как победить игроманию, газета ВЗГЛЯД поговорила с автором реабилитационной программы «Вне игры» Иваном Мирошниченко. Подробности...
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Проститутки помогут украинской власти

Киев, март 2017 года. Марш проституток, которые требовали запретить штрафы за проституцию и легализовать секс-индустриюФото: Oleksandr Khomenko/Global Look Press
Украина могла бы перенять опыт Евросоюза по пополнению бюджета и манипулированию с макроэкономической статистикой. ЕС уже не первый год получает доходы за счет легализованной проституции, учитывая ее в составе ВВП. Для Украины, которая становится центром мирового секс-туризма, как считают сами украинские депутаты, такой подход сулит одни преимущества. Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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Уже скоро мы увидим совсем другую Европу

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Сегодня в Брюсселе начинается саммит глав государств и правительств Европейского союза. Европейские журналисты уже называют встречу «мать всех саммитов». И не случайно. Подробности...
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Остановить дискриминацию по возрасту

Максим Григорьев, директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ
Большинство людей предпенсионного возраста стремятся продолжить трудовую деятельность. Идущая модернизация пенсионной системы – хороший повод для того, чтобы начать масштабную борьбу с дискриминацией по возрасту. Подробности...
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Украинская тоска по Пиночету

Андрей Бабицкий, журналист
Главный военный прокурор Украины предрек появление на сцене украинского Аугусто Пиночета. Так для чего же военному прокурору нужен во главе страны человек с диктаторскими полномочиями? Ответ лежит не в экономической плоскости. Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
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          Украинские журналисты устроили скандал в Копенгагене

             28 июня 2018, 05:38
          Фото: Str/Zuma/Global Look Press
          Текст: Антон Антонов

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          Корреспондент РИА «Новости» Людмила Божко подверглась оскорблениям со стороны украинских коллег после того, как задала вопрос премьеру Украины Владимиру Гройсману и попросила помощи с переводом.

          На пресс-конференции в Копенгагене Гройсман говорил на украинском языке с переводом на английский через наушники, передает РИА «Новости».

          Божко спросила, обсуждается ли обмен главы портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на Олега Сенцова, осужденного в России за подготовку терактов. Гройсман в ответ стал говорить о «демократических требованиях относительно освобождения украинских граждан». Кроме того, Божко спросила, выполнит ли Украина требование МВФ о повышении цены на газ для жителей страны до рыночного уровня.

          После пресс-конференции Божко попросила «украинских журналистов, которые говорили по-русски», перевести ответы Гройсмана, чтобы избежать неточности. Один из коллег выразил готовность помочь корреспонденту РИА «Новости», но «двое других украинских журналистов – парень и девушка» – начали возмущаться его действиями.

          По словам Божко, подбежавшие украинские журналисты заявили ей: «Да, конкретно ты – убийца, пропагандист». 

          «И сказали, что все мы (я истолковала это, как российские журналисты) все перевираем, и еще что-то, что я, оказавшись в шоке, просто уже не помню», – сказала Божко.

          Божко указала устроившим скандал журналистам, что они не знакомы, но те продолжили высказывать обвинения в ее адрес. Также они отказались слушать своего украинского коллегу, который хотел помочь Божко с переводом. По их мнению, Гройсман вообще не должен был отвечать Божко.

          В какой-то момент Божко показалось, что ее «начнут просто-напросто бить», поэтому она «отошла от группы, ничего не говоря и не вступая в перебранку».

          «Меня оскорбили как журналиста и человека!» – сказала она.

          Позднее один из украинских журналистов, который помогал ей с переводом, извинился за случившееся.

          «Мы все люди и должны вести себя по-человечески», – заявил он.

          Напомним, президент России Владимир Путин подчеркивал, что Вышинского на Украине «задержали и арестовали за прямую профессиональную деятельность», Сенцов же задержан не за журналистскую деятельность, «а за подготовку теракта, взрыва».


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