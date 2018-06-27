ПФР: Увеличение пенсий в 2019 году не потребует бюджетных средств

Повышение годового дохода пенсионера на 12 тыс. рублей в 2019 году не потребует выделения бюджетных средств, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

«Те 12 тыс., о которых говорила Татьяна Голикова, не потребуют дополнительных средств из бюджета, это эффект повышения пенсионного возраста», – цитирует Дроздова РИА «Новости».

Также глава ПФР отметил, что после 2019 года «пенсии по-любому будут расти выше уровня инфляции».

«Эта тысяча войдет в базу для повышения пенсии и будет дальше расти вместе со всей пенсией. Какая точно она будет, сказать не могу. Мы только недавно получили прогноз на три года, нам предстоит рассмотрение на бюджетной комиссии в июле. Это будет зависеть от прогноза, от роста экономики. В любом случае, пенсии будут расти в два раза больше, чем если бы не было этой реформы», – сказал Дроздов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в среднем в 2019 году ежемесячная пенсия неработающим пенсионерам повысится на 1 тыс. рублей. Таким образом, годовая прибавка к пенсии составит 12 тыс. рублей.

Напомним, кабмин предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет – для женщин. Власти уверяют, что повышение пенсионного возраста не отразится на нынешних пенсионерах.