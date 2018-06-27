Минэкономразвития собралось ограничить возможность взыскания долгов по кредитам

Обсуждается проект закона об установлении минимального дохода гражданина, при котором не может быть взыскана просроченная задолженность по кредиту, рассказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

В обсуждении принимает участие ЦБ РФ, передает ТАСС со ссылкой на Орешкина.

По его словам, рост необеспеченного потребительского кредитования «неустойчив и ведет к серьезным рискам как с точки зрения экономической динамики в виде более низкого экономического роста, так и в виде долгосрочной устойчивости финансовой системы».

В апреле первый зампред ЦБ Василий Поздышев отмечал, что регулятора начинает беспокоить быстрый рост кредитования российскими банками физических лиц, особенно необеспеченного потребительского кредитования.