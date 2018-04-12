Банк России испугался резкого учащения раздачи кредитов россиянам

ЦБ начинает беспокоить быстрый рост кредитования российскими банками физических лиц, особенно необеспеченного потребительского кредитования, заявил первый зампред регулятора Василий Поздышев.

Об этом сообщает РИА «Новости».

В ноябре 2017 года Поздышев отмечал, что в ЦБ задумались «о том, не стоит ли начать дополнительно ограничивать с точки зрения коэффициентов риска, повышения коэффициентов риска темпы роста кредитов физическим лицам». По его словам, в январе-октябре 2017 года портфель кредитов физическим лицам вырос на 9,8%, тогда как в случае с кредитами предприятиям – на 2,9%.

«Нам бы хотелось видеть более сбалансированную структуру, более сбалансированный рост между двумя сегментами кредитования – предприятий и граждан», – отмечал тогда Поздышев.