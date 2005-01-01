Медведев поручил разработать меры в ответ на введение США пошлин на сталь

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что ввод пошлин со стороны Вашингтона на сталь и алюминий не может оставаться без ответа, и поручил Минэкономразвития подготовить соответствующие предложения.

«Недавно были приняты решения администрации США по отдельным группам товаров в отношении довольно значительного количества стран. Эти меры также носят дискриминационный характер, не могут оставаться без последствий», – сказал Медведев.

Он отметил, что ответные шаги уже были сделаны странами Евросоюза и Китаем, и предложил России также подумать о введении ответных мер. «Прошу Минэкономразвития подготовить соответствующие предложения», – поручил Медведев.

Кроме того, премьер заявил о необходимости рассмотреть вопрос о продлении ответных ограничительных мер на 2019 год, передает ТАСС.

«Как известно, нами введены ответные ограничительные меры в отношении ряда стран по отдельным категориям товаров, они сохраняют силу, и с учетом ранее принятых решений в Евросоюзе, в некоторых других странах, нам нужно будет рассмотреть вопрос о продлении этих мер на следующий период – я в данном случае имею в виду 2019 год», – сказал Медведев.

Он также предложил правительству обсудить дальнейшие шаги в международной торговле с учетом ограничительных мер в отношении Москвы со стороны других стран. При этом премьер подчеркнул, что Россия не ставит под вопрос свое членство во Всемирной торговой организации, поскольку альтернативы ей не существует, передает РИА «Новости».

В марте американский президент Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин на импорт стали в размере 25% и алюминия в размере 10% «в защиту национальной безопасности» США.

Евросоюз уже ответил на введенные США пошлины на импорт стали и алюминия. Теперь американские товары облагаются в Европе 25-процентными пошлинами.