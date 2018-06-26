Дудь прокомментировал секс россиянок с иностранцами

По мнению российского спортивного журналиста и блогера Юрия Дудя, россияне могут заниматься сексом с любыми людьми, несмотря на шквал критики в адрес девушек, желающих общаться с иностранцами.

«Русские девушки могут заниматься сексом абсолютно с любым человеком, который покажется им для этого достаточно привлекательным. Точно так же как русский парень может делать то же самое с кем захочет: с тайкой, доминиканкой, кубинкой и прочими красавицами, которые делают наши отпуска еще слаще. Да, в идеале – предохраняясь: потому что болезни и потому что рожать детей гораздо круче от действительно любимых, а не вроде бы любимых людей. Но раз мы можем наслаждаться свободой, у девушек на это ровно столько же оснований», – написал журналист Юрий Дудь на своей странице в Facebook.

Так он прокомментировал критику в адрес русских девушек, которые проводят время с иностранцами, приехавшими в Россию на чемпионат мира по футболу.

Ранее журналист в Instagram опубликовал фото девушки в русском национальном костюме, идущей за руку с мужчиной, на голове которого красуется сомбреро, после чего в комментариях разразился спор, допустимо ли россиянкам заниматься сексом с мужчинами других рас и национальностей.

- @minyaytsev Публикация от Юрий Дудь (@yurydud) 26 Июн 2018 в 12:43 PDT

Многие пользователи соцсетей поспорили: одни считают, что россиянки могут делать все, что пожелают, и любые запреты транслируют только закомплексованные русские мужчины. которые не умеют обращаться с россиянками. Другие заявили, что им стыдно за подобное поведение русских девушек, они якобы унижают свое достоинство интимной связью с иностранными фанатами.

В Казани на матче между Польшей и Колумбией молодой человек из Томска сделал предложение жительнице Колумбии.