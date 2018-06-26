Россиянин сделал предложение колумбийке после гола ее сборной в ворота Польши

В Казани на матче между Польшей и Колумбией молодой человек из Томска сделал предложение жительнице Колумбии.

«На матче Колумбии и Польши случилась очень милая история. Сергей – врач из Томска, сделал предложение своей девушке, колумбийке Карэн. Правда было там одно условие – он дарит кольцо только после гола Колумбии. Ох как я переживал первые 40 минут. Йерри Мина – ты создал семью», – сообщил в Twitter пользователь eugen_evnevich.

Вчера на матче Колумбии и Польши случилась очень милая история.

Сергей- врач из Томска, сделал предложение своей девушке, колумбийке Карэн.

Правда было там одно условие - он дарит кольцо только после гола Колумбии.

Ох как я переживал первые 40 минут

Йерри Мина-ты создал семью! pic.twitter.com/Sgou4nWZS0 — Evgeniy Evnevich (@eugen_evnevich) 25 июня 2018 г.

Ерри Мина – колумбийский футболист, защитник клуба «Барселона» и сборной Колумбии.

Пользователь опубликовал видео, на котором пара обнимается и целуется после первого гола сборной Колумбии по футболу.

В комментариях пользователь отметил, что молодые люди были знакомы задолго до ЧМ-2018.

«Он бы сделал предложение и без гола. Но чуть позже. А так – ждали гол, чтобы это все было красиво. Так и получилось», – заявил eugen_evnevich

Напомним, сборная Колумбии по футболу обыграла команду из Польши со счетом 3:0 в матче группы H на стадионе «Казань Арена».