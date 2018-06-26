Названы дата и место прощания с Андреем Дементьевым

Прощание с поэтом Андреем Дементьевым, ушедшим из жизни во вторник, состоится 29 июня в московском Зале имени Чайковского, сообщила его вдова Анна Пугач.

«Прощание состоится 29 июня в 11.00 утра в Зале им. Чайковского», – цитирует Пугач ТАСС.

Вдова поэта отметила, что место похорон пока окончательно не определено. По ее совам Андрея Дементьева похоронят либо в Москве, либо на родине в Твери.

Напомним, поэт и радиоведущий Андрей Дементьев скончался на 90-м году. Причиной ухода из жизни стала инфекция, появившаяся на фоне простуды.