Президент «Спартака» заявил о вставании России с колен

Президент московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что чемпионат мира по футболу в России позитивно влияет на страну и способствует ее развитию.

«Что чемпионат мира дает стране? А что стране дают театры, кино? У нас более 20 млн в стране активно болеют – за нашу сборную и за футбол. Фактически миллион в него играют. И это количество должно удвоиться. Тогда наш футбол будет и дальше развиваться.

Чемпионат мира сделал в этом направлении гигантский шаг. Когда поют гимн России – мурашки по коже. Россия встает с колен. А теперь и футбольная Россия во время этого чемпионата встала с колен. И надеюсь, что она встанет в ряды ведущих футбольных держав мира», – заявил Федун в эфире радио «Комсомольская правда».

Напомним, ранее во вторник Washington Post писала, что, несмотря на поражение от сборной Уругвая, российская команда впервые вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу.