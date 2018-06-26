Названа причина наезда автобуса на пешеходный переход на Славянском бульваре

Автобус въехал в пешеходный переход станции метро «Славянский бульвар» из-за «преступной небрежности» водителя, сообщили в СК.

Как выяснило следствие, водитель автобуса Виктор Тихонов, «проявляя преступную небрежность и игнорируя свои обязанности, действуя небезопасно по отношению к другим участникам дорожного движения» потерял контроль и «ошибочно надавил на педаль управления подачей топлива, за которым последовал резкий разгон скорости автобуса до не менее 23 км/ч», сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

После этого, установили следователи, автобус выехал на тротуар, продолжил движение и столкнулся со стеной подземного пешеходного перехода и съехал по ступеням вниз. В результате четыре человека скончались на месте, двоим был причинен тяжкий вред здоровью, еще восемь получили различные телесные повреждения.

При этом Тихонов не попытался остановить автобус – «не использовал работоспособные рабочий и стояночный тормоза... не выключил замок зажигания и не задействовал аварийный выключатель».

Экспертиза показала, что автобус находился в исправном техническом состоянии.

Тихонов вину не признал. Он обвиняется по ч. 5 ст. 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и гибель двух и более лиц»). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Авария в подземном переходе возле метро «Славянский бульвар», где погибли четверо и пострадали 11 человек, произошла 25 декабря. В тот же день московские правоохранители задержали водителя автобуса.