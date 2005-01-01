Минск пояснил слова Лукашенко о вхождении Белоруссии в состав другого государства

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что его страна не планирует входить в состав каких-либо государств, а независимость и суверенитет для белорусов – это святые понятия.

Так он прокомментировал сообщения СМИ, согласно которым президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что экономические проблемы могут привести к потере независимости его страны.

«Что тут комментировать, вещи лежат на поверхности. Президент Белоруссии много раз говорил, что независимость и суверенитет – это святое, ради этого стоит жить и работать на благо страны и народа», – сказал Макей, передает ТАСС.

По его словам, «каких-то возможных вступлений и вхождений в состав каких-то государств, то об этом не может быть и речи». Он подчеркнул, что президент просто гипотетически предположил, что «могло бы случиться, если экономика будет падать, ухудшаться благосостояние страны».