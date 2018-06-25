В Подмосковье на школьника вылили расплавленный битум

В подмосковной Балашихе 16-летний подросток получил тяжелые ожоги после того, как ремонтировавшие кровлю рабочие пролили на него пролили расплавленный битум.

Как передает телеканал РЕН, ЧП произошло в пятницу, 22 июня, когда школьник ждал подругу у подъезда жилого дома. В этот момент ему на него полился раскаленный битум, который использовали рабочие во время капитального ремонта крыши здания, возле которого находился юноша.

В результате школьника госпитализировали с ожогами шеи, плеч, спины и рук. Отмечается, что на помощь подростку никто из рабочих не пришел. Кто конкретно вылил на него битум, молодой человек не увидел.

В настоящее время инцидентом занимаются правоохранительные органы.