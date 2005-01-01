Алексей Вишня: Цой бы посмеялся, посмотрев фильм «Лето»

«Мне повезло: я не шел с мыслью о том, что это будет картина, передающая события с биографической точностью. Я посмотрел этот фильм как фэнтези на тему моей юности», – поделился впечатлением с газетой ВЗГЛЯД звукорежиссер Алексей Вишня, участвовавший в записи первых альбомов группы «Кино».

В российских кинотеатрах близится к завершению прокат фильма «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова. При этом активное обсуждение картины продолжается. Критической оценке подвергаются как сюжет фильма, так и степень достоверности рассказанной в нем истории.

Напомним, что до начала проката съемочная группа подчеркивала: фильм «основан на малоизвестной истории». Речь идет о предполагаемом романе рок-музыканта Виктора Цоя и Натальи Науменко, жены Михаила «Майка» Науменко – лидера группы «Зоопарк» и старшего коллеги Цоя по Ленинградскому рок-клубу. Ныне здравствующий коллега Цоя и Майка, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков заявил, что считает сценарий фильма «лживым от начала и до конца».

«Если бы фильм увидели Виктор Цой или Майк Науменко, то они бы посмеялись. Но не думаю, что им было бы настолько неприятно – так, как это было неприятно Борису Борисовичу Гребенщикову», – посмотрев фильм, отмечает музыкант и звукорежиссер Алексей Вишня.

Собеседник не понаслышке знаком с реальными прототипами героев фильма. Вишня хорошо знал Майка, а с участниками группы «Кино» познакомился еще на записи их первого студийного альбома «45». Впоследствии записывал альбомы «46», «Это не любовь» и ставшую культовой «Группу крови». Когда в 1983 году распался оригинальный состав группы Цоя, Вишня планировал собственный проект с участием музыкантов из этого состава: сооснователя группы Алексея Рыбина (который, к слову, выступил резко против использования своего образа в фильме Серебренникова), и экс-барабанщика Олега Валинского – ныне вице-президента РЖД.

Рыбин, который сейчас – музыкальный и кинопродюсер, еще летом прошлого года рассказывал о начале работы над собственным фильмом, чей сценарий был основан на его собственных достоверных воспоминаниях. Что же касается работы Серебренникова, то его не следует воспринимать как точное отражение реальных событий начала 1980-х, считает Алексей Вишня.

«Знаете, мне повезло, что я не шел с мыслью о том, что это будет картина, передающая события с биографической, библиографической точностью. Я посмотрел этот фильм как фэнтези на тему моей юности. Причем, это фантазия достаточно милая, – подчеркивает Вишня. – Думаю, Майк и Виктор оценили по достоинству эту фантазию».

Что же касается исходной истории – отношений Цоя и Натальи Науменко, то в их основе действительно лежит небольшая мемуарная заметка Натальи. Как пояснил Вишня, к ее широкой публикации косвенно «причастен» другой режиссер, Рашид Нугманов. Напомним, именно он в свое время снял Цоя в главной роли в блокбастере 1988 года «Игла». «Эти воспоминания Натальи были опубликованы на сайте Нугманова «Йя-хха», – заметил собеседник. Добавим, что этот небольшой текст считается единственным свидетельством того, что у Цоя был роман с женой Майка (причем, даже судя по воспоминаниям – роман сугубо платонический). «Фильм – это мюзикл, а не биографическая лента, в этом качестве его и надо воспринимать», – подчеркивает Вишня.