Алексей Вишня: Цой бы посмеялся, посмотрев фильм «Лето»

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25 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 22:48  |  vz.ru
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Что предлагается доработать в пенсионной реформе

Общественников беспокоит невысокий уровень жизни мужчин в дальневосточных регионахФото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
Рынок труда, продолжительность жизни и благосостояние пенсионеров – основные вопросы, которые беспокоят экспертов Общественной палаты, которая первой начала открытую дискуссию вокруг готовящейся пенсионной реформы. Доклад о результатах обсуждения получит президент РФ Владимир Путин.  Подробности...
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Что означают новые победы Эрдогана

Эрдоган станет самым могущественным лидером Турции с момента основания страны АтатюркомФото: Umit Bektas/Reuters
Турецкий лидер Эрдоган объявил себя триумфатором президентских выборов еще до того, как были подведены их официальные итоги. Теперь его власть никем не ограничена – параллельно победу в парламентской гонке празднует партия Эрдогана, а все надежды оппозиции пошли прахом. Это можно назвать хорошей новостью для России, но ей стоит подготовиться к неприятным сюрпризам. Подробности...
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Почему Россия отказывается от легендарной ракеты

Благодаря «Протону» Россия успешно развивала свою космическую программуФото: пресс-служба Роскосмоса/РИА «Новости»
Знаменитая ракета «Протон», выполнявшая ключевую роль в важнейших для СССР и России космических миссиях, будет отправлена на пенсию. По крайней мере, об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Когда произойдет отставка заслуженного ветерана – и какие именно параметры «Протона» больше не устраивают космическое ведомство? Подробности...
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Что стоит за словами Лукашенко о вхождении Белоруссии в состав другого государства

Лукашенко припугнул региональные власти потерей Белоруссией суверенитетаФото: Михаил Метцель/ТАСС
Президент Белоруссии неожиданно заявил, что если его страна провалит выполнение экономических задач, то ей не останется ничего иного, кроме как войти в состав «какого-то другого государства». Не исключил и он развязывания войны по «украинскому сценарию». Что стоит за этими заявлениями белорусского лидера и кому именно он хочет послать «сигнал»? Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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Матч с Уругваем даст сборной больше, чем два предыдущих, вместе взятых

Дмитрий Пугаченко, журналист
После двух красивых побед над Саудовской Аравией и Египтом российские футболисты получили в Самаре настоящую отрезвляющую оплеуху. Поражение стало следствием как индивидуальных ошибок россиян, так и убийственного невезения. Подробности...

Загробные беды главного безбожника СССР

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Читатель может предположить, что сейчас начнется очередная детективная история про особенности применения закона о реституции, битвы за территорию между РПЦ и музеем и что-то подобное – но ничуть не бывало. Все было гораздо веселее. Подробности...
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Когда в США убивают рэперов, в России умирает шансон

Максим Ваганов, публицист
Самые крупные исполнители блатной музыки ушли из жизни в лихие 90-е. Вспомните хотя бы Круга. Или Наговицына, который хоть и не был убит, но все равно умер в возрасте 31 года. Наши, так сказать, Бигги и Тупак. Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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          Алексей Вишня: Цой бы посмеялся, посмотрев фильм «Лето»

             25 июня 2018, 21:30
          Фото: кадр из видео
          Текст: Михаил Мошкин

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          «Мне повезло: я не шел с мыслью о том, что это будет картина, передающая события с биографической точностью. Я посмотрел этот фильм как фэнтези на тему моей юности», – поделился впечатлением с газетой ВЗГЛЯД звукорежиссер Алексей Вишня, участвовавший в записи первых альбомов группы «Кино».

          В российских кинотеатрах близится к завершению прокат фильма «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова. При этом активное обсуждение картины продолжается. Критической оценке подвергаются как сюжет фильма, так и степень достоверности рассказанной в нем истории.

          Напомним, что до начала проката съемочная группа подчеркивала: фильм «основан на малоизвестной истории». Речь идет о предполагаемом романе рок-музыканта Виктора Цоя и Натальи Науменко, жены Михаила «Майка» Науменко – лидера группы «Зоопарк» и старшего коллеги Цоя по Ленинградскому рок-клубу. Ныне здравствующий коллега Цоя и Майка, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков заявил, что считает сценарий фильма «лживым от начала и до конца».

          «Если бы фильм увидели Виктор Цой или Майк Науменко, то они бы посмеялись. Но не думаю, что им было бы настолько неприятно – так, как это было неприятно Борису Борисовичу Гребенщикову», –  посмотрев фильм, отмечает музыкант и звукорежиссер Алексей Вишня.

          Собеседник не понаслышке знаком с реальными прототипами героев фильма. Вишня хорошо знал Майка, а с участниками группы «Кино» познакомился еще на записи их первого студийного альбома «45». Впоследствии записывал альбомы «46», «Это не любовь» и ставшую культовой «Группу крови». Когда в 1983 году распался оригинальный состав группы Цоя, Вишня планировал собственный проект с участием музыкантов из этого состава: сооснователя группы Алексея Рыбина (который, к слову, выступил резко против использования своего образа в фильме Серебренникова), и экс-барабанщика Олега Валинского – ныне вице-президента РЖД.

          Рыбин, который сейчас – музыкальный и кинопродюсер, еще летом прошлого года рассказывал о начале работы над собственным фильмом, чей сценарий был основан на его собственных достоверных воспоминаниях. Что же касается работы Серебренникова, то его не следует воспринимать как точное отражение реальных событий начала 1980-х, считает Алексей Вишня.

          «Знаете, мне повезло, что я не шел с мыслью о том, что это будет картина, передающая события с биографической, библиографической точностью. Я посмотрел этот фильм как фэнтези на тему моей юности. Причем, это фантазия достаточно милая, – подчеркивает Вишня. – Думаю, Майк и Виктор оценили по достоинству эту фантазию».

          Что же касается исходной истории – отношений Цоя и Натальи Науменко, то в их основе действительно лежит небольшая мемуарная заметка Натальи. Как пояснил Вишня, к ее широкой публикации косвенно «причастен» другой режиссер, Рашид Нугманов. Напомним, именно он в свое время снял Цоя в главной роли в блокбастере 1988 года «Игла». «Эти воспоминания Натальи были опубликованы на сайте Нугманова «Йя-хха», – заметил собеседник. Добавим, что этот небольшой текст считается единственным свидетельством того, что у Цоя был роман с женой Майка (причем, даже судя по воспоминаниям – роман сугубо платонический). «Фильм – это мюзикл, а не биографическая лента, в этом качестве его и надо воспринимать», – подчеркивает Вишня. 


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