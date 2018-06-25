Сборная России вчистую проиграла первый тайм Уругваю

После первого тайма матча в Самаре сборная Уругвая обыгрывает сборную России.

По итогам первых 45 минут встречи счет 2:0 в пользу уругвайцев.

Россия играет в меньшинстве после удаления защитника Игоря Смольникова на 36-й минуте.

На 23-й минуте автогол после удара Лаксальта из-за штрафной мяч рикошетом от ноги Дениса Черышева влетел в наши ворота.

Сборная Уругвая открыла счет в матче со сборной России на 10-й минуте, со штрафного гол забил нападающий Луис Суарес.

Трансляцию встречи ведет Первый канал.

Сборная России официально вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, после того, как Уругвай обыграл Саудовскую Аравию. Команда из Латинской Америки также оформила путевку в плей-офф.

Россия играет против сборной Уругвая в Самаре. По итогам встречи определится команда, занявшая первое место в группе А. Соперниками россиян в плей-офф, скорее всего, станет либо сборная Испании, либо сборная Португалии.