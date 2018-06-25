Главная звезда сборной России не попала в состав на матч с Уругваем

Сборная России назвала стартовый состав на матч ЧМ-2018 с Уругваем, который начнется во понедельник в 17.00 по московскому времени.

На поле в старте выйдут: голкипер Игорь Акинфеев, защитники Игорь Смольников, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич и Федор Кудряшов, полузащитники Юрий Газинский, Роман Зобнин, Денис Черышев, Алексей Миранчук и Александр Самедов, а также нападающий Артем Дзюба.

Состав опубликован в официальном Twitter российской сборной.

По сравнению с предыдущим матчем россиян со сборной Египта в стартовом составе произошли небольшие изменения. Лидер сборной России полузащитник Александр Головин, забивший гол и отдавший две передачи в матче с Саудовской Аравией, начнет игру на скамейке запасных. Также в основу не попал защитник Юрий Жирков.

Отметим, что 22-летнего Головина называют самым перспективным российским игроком. Действующий чемпион Италии, туринский «Ювентус», готов отдать за него 20 млн евро вместе с бонусами, однако московский ЦСКА требует 25 млн евро.

Головин провел 27 игр за ЦСКА в сезоне 2017/2018, в которых забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.

Сборная России официально вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, после того, как Уругвай обыграл Саудовскую Аравию. Команда из Латинской Америки также оформила путевку в плей-офф.

Россия сыграет против сборной Уругвая в Самаре в понедельник. По итогам встречи определится команда, занявшая первое место в группе А.