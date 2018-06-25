Блогер раскрыл использование ВСУ запрещенных мин в Донбассе

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НОВОСТЬ ЧАСА:Сборная России осталась в меньшинстве
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Что предлагается доработать в пенсионной реформе
Что означают новые победы Эрдогана
Почему Россия отказывается от легендарной ракеты
Что стоит за словами Лукашенко о вхождении Белоруссии в состав другого государства
Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки
Главный вызов будущего, на который нужно найти ответ
Маринэ Восканян, публицист (Экспертный центр Всемирного Русского Народного Собора)
У стран БРИКС может быть вполне позитивная общая повестка. И она может состоять не только в чисто прагматическом создании системы единых расчетов в собственных валютах и общих банков. А лежать совершенно в другой плоскости. Подробности...
Чего ждать от визита в Москву эмиссара Трампа
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
«Исторический саммит» в Сингапуре полностью подготовил Майк Помпео. Другой «исторический саммит» – между Путиным и Трампом – готовит не кавалер российского ордена Дружбы Рекс Тиллерсон, а Джон Болтон. В чем тут дело? Подробности...
С такими кумирами, как Кикабидзе, СССР был обречён
Антон Крылов, журналист
Вся читающая Россия упоенно порицает (или поддерживает) бывшего соотечественника, уже 27 лет живущего в другом государстве. Хотя обсуждать надо не слова Кикабидзе и не то, был ли Советский Союз тюрьмой народов или раем на земле. Подробности...
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Путин открыл Крымский мост
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Самые красивые болельщицы ЧМ-2018
Благодаря чемпионату мира мы смогли увидеть не только красивый футбол, но и прекрасных болельщиц, приехавших со всего мира поддержать свои любимые команды. Самые яркие из них – на страницах газеты ВЗГЛЯДПодробности...
Самые эксцентричные болельщики ЧМ-2018
Более двух миллионов болельщиков приехали в Россию, чтобы поддержать свои команды во время чемпионата мира по футболу. Гости из самых разных уголков планеты с помощью ярких и необычных образов создали в нашей стране атмосферу большого праздника. Газета ВЗГЛЯД выбрала самые интересные из нихПодробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия
Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида ГарифуллинаПодробности...
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