Блогер раскрыл использование ВСУ запрещенных мин в Донбассе

Украинский блогер в соцсетях случайно раскрыл информацию о «новом развлечении» бойцов ВСУ, нарушающем Оттавскую конвенцию ООН.

Журналист Денис Мокрушин в LiveJournal рассказал о поведении блогера Serg Marco, связанного с украинским минобороны. По его словам, тот опубликовал информацию о бойцах ВСУ, которые минируют позиции ополченцев якобы их же минами. Мокрушин отметил, что блогер удалил запись, однако опубликовал скриншот сообщения.

В нем говорится о «новом развлечении» украинских силовиков, которые якобы выкапывают мины ПОМ-2 и ПМН-2 и закапывают их на позициях бойцов ДНР. При этом украинский блогер отмечает, что такие мины «запрещены Женевским протоколом».

По словам Мокрушина, подписчики Serg Marco в комментариях напомнили ему про Оттавскую конвенцию, некоторые предложили удалить запись, что он и сделал впоследствии.

В Оттавской конвенции говорится, что государство-участник обязуется уничтожить все противопехотные мины или обеспечить их уничтожение. В 2006 году Украина передала в ООН ратификационную грамоту к Конвенции, тем самым обязавшись не применять противопехотные мины.

В начале июня в ЛНР сообщали, что в зоне проведения «операции объединенных сил» Украины три военнослужащих ВСУ подорвались на собственной мине. Представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин сообщал, что по всей линии соприкосновения вблизи Дзержинска ВСУ спешно устанавливают минные заграждения.