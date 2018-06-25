Перешедших границу с Россией футбольных фанатов из Африки задержали в Польше

Польские пограничники задержали группу футбольных фанатов, которые перешли так называемую зеленую границу с Россией, сообщила пресс-секретарь Варминьско-Мазурского отделения пограничной охраны Польши Мирослава Александрович.

«Все задержанные – мужчины в возрасте от 22 до 31 года. Среди них – семь марокканцев, двое алжирцев и один гражданин Йемена», – сообщила Александрович, передает ТАСС.

Все задержанные были переданы российской стороне в рамках реадмиссии.

На прошлой неделе сотрудники пограничной службы Финляндии сообщили о задержании сразу нескольких человек, приехавших на чемпионат мира по футболу в Россию и запросивших убежище в Финляндии.

Кроме того, госпогранкомитет Белоруссии задержал несколько нелегальных мигрантов, пытавшихся под видом футбольных болельщиков выехать через республику в Евросоюз.