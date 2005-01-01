Британия собралась укрепить военную мощь с помощью надувных танков

В Великобритании задумались о том, чтобы, следуя примеру России и США, взять на вооружение надувные танки, применяемые для дезориентации противника; это позволит компенсировать сокращающийся военный потенциал, пишет The Times.

Издание с иронией отмечает, что технология накачивания надувных матрасов и воздушных замков для детей в скором времени может быть адаптирована для военных целей. С помощью нее будут маскировать сокращающийся военный потенциал Британии, передает ИноТВ содержание статьи The Times.

По словам автора статьи, Россия и США уже разработали свои надувные танки, которые могут одурачить вражеские системы спутникового слежения и беспилотники. Британских военных призывают последовать примеру российских и американских коллег с тех пор, как в результате официального исследования выяснилось, что армии следует усилить свой «дезориентирующий потенциал», компенсируя таким образом нехватку боевых единиц.

К такому выводу пришли по результатам проведенного в Германии исследования. В нем приняли участие 65 британских военных во главе с генерал-лейтенантом Патриком Сандерсом. Группу попросили разобраться, что к 2035 году будет необходимо Британии для ведения войны в условиях города. Один из озвученных выводов заключался в том, что стране потребуется «много солдат для того, чтобы сражаться и побеждать» в городских конфликтах.

Уорент-офицер Уэнди Игл, дважды служившая в Афганистане, также принимала участие в этом исследовании. Она заявила изданию о необходимости обманной тактики, призванной компенсировать малые масштабы британской армии. Игл подчеркнула, что Британии необходимо вынуждать своих врагов «тратить время на то, чтобы разобраться, что реально, а что нет».

Отмечается, что сбить с толку использующие тепловизоры беспилотники позволяют теплогенераторы. Кроме того, могут быть применены мобильные радиопередатчики. Эти устройства будут отправлять ложные радиосигналы, приводя противника в замешательство по поводу размеров и местоположения войск.

Численность регулярных войск Британии в настоящее время составляет 77 тыс. человек – это самый низкий показатель со времен Наполеона, подчеркивает автор статьи. С 2010 года британский парк устаревающих танков Challenger 2 был сокращен с 325 до 227 машин.

Ранее командующий сухопутными войсками Британии Марк Карлтон-Смит предупредил о растущей угрозе со стороны российских военных.