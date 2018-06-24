Мэр Львова рассказал подробности нападения на лагерь цыган

Нападение на лагерь цыган в украинском Львове совершено с целью убийства, сообщил мэр города Андрей Садовый.

«Большинство нападавших – в возрасте 17-18 лет, ими руководил старший (он уже задержан). Погибшего кололи ножами группой и с однозначной целью убийства. Маму порезали за то, что пыталась защитить 10-летнего ребенка», – написал Садовый в Facebook.

По его словам, жители лагеря сейчас находятся «под защитой правоохранителей и проходят в качестве свидетелей».

Один пострадавший от нападения остается в больнице, женщину с ребенком отпустили после того, как зашили раны.

«На несколько дней предоставим убежище пострадавшим от нападения. Я призываю полицию качественно провести расследование и наказать убийц», – отметил Садовый.

Уполномоченный по правам человека Украины Людмила Денисова выразила обеспокоенность «тенденцией к увеличению количества инцидентов на почве нетерпимости к представителям цыганской национального меньшинства», говорится в заявлении на официальном сайте омбудсмена.

Она обратилась к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой взять на контроль расследование нападения, а также к начальнику управления национальной полиции в Львовской области с просьбой «безотлагательно принять меры с целью предоставления надлежащей правовой оценки действиям нападавших, в частности с учетом возможного мотива расовой нетерпимости, и обеспечить эффективное, объективное и беспристрастное расследование».

Ранее стало известно, что в ночь с субботы на воскресенье при нападении на лагерь цыган во Львове один человек погиб еще четверо пострадали.