Исполнитель роли Джона Сноу из «Игры престолов» женился на «одичалой»

Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в «Игре престолов», женился на Роуз Лесли, которая и в сериале исполнила роль его возлюбленной Игритт.

Пара поженилась в Шотландии, передает RT.

На церемонии присутствовали и другие актеры сериала: Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен), Софи Тернер (Санса Старк), Мейси Уильямс (Арья Старк) и Питер Динклейдж (Тирион Ланнистер) – передает Би-би-си.