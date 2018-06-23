Европейская штаб-квартира «Ночных волков» открылась в Словакии

В селе Долна-Крупа в Словакии открыта европейская штаб-квартира байкерского клуба «Ночные волки», сообщил лидер мотопробега «Славянский мир» Евгений Строгов.

Штаб-квартира располагается в специально строящемся здании на окраине села. Ее возглавил Йозеф Гамбалек – руководитель местного филиала клуба, передает ТАСС.

В церемонии открытия участвуют также главы региональных подразделений клуба и представители российского посольства в Словакии.

По словам Строгова, «открытие европейской штаб-квартиры стало важнейшим мероприятием на начавшемся в субботу словацком участке мотопробега «Славянский мир».

Мотопробег стартовал в среду в Москве. В воскресенье байкеры собираются «поклониться светлой памяти красноармейцев», которые освобождали от нацистов Словакию, на холме Славин в Братиславе.

«Там покоится прах почти 7 тыс. наших солдат», – сказал лидер мотопробега.

Он добавил, что в Словакии байкерам оказали теплый прием как власти, так и простые жители страны, «Ночные волки» «чувствуют себя как дома» среди «настоящих славянских братьев».

Иная ситуация в Польше – польские правоохранители 19 часов держали участников мотопробега на границе.

Мотопробег «Славянский мир» проходит через 12 государств, число участников постоянно пополняется за счет байкеров и автомобилистов из стран ЕС. Строгов сообщил: «С нами следуют уже 200 человек. Они идут на 100 мотоциклах и 70 автомобилях».

Напомним, у мотоклуба регулярно возникают проблемы с властями Польши.