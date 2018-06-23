Лидера фанатов «Динамо» внесли в черный список болельщиков

Взгляд
23 июня, суббота  |  Последнее обновление — 14:28  |  vz.ru
Разделы

Что ждать России от нового соглашения по добыче нефти

Встреча ОПЕК+ решит судьбу нефтяных котировок Фото: Hasan Jamali/AP/ТАСС
Знаменитая сделка по ограничению добычи нефти ОПЕК+, позволившая России за счет роста цен на это сырье заработать триллионы рублей, в ближайшее время будет пересмотрена. Скорее всего, квоты на добычу будут увеличены – хотя есть и страны, которые резко против подобного развития событий. Каким окажется новое соглашение и что России ждать от него? Подробности...
Перейти а раздел…

Получится ли сделать из «Арматы» настоящего боевого робота

Оружию будущего – «Армате» – по-прежнему далеко до полноценной материализацииФото: Armored Warfare: Проект Армата/
Mail.Ru Group
Сообщения о планах создания беспилотного танка на базе новейшей «Арматы» совпали с публикацией материалов об испытаниях в Сирии куда более примитивных боевых роботов. И результаты эти, мягко говоря, не утешают. Какие препятствия стоят на пути создания сухопутных боевых роботов и можно ли превратить в такой аппарат перспективный российский танк? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Россия отказывается от легендарной ракеты

Благодаря «Протону» Россия успешно развивала свою космическую программуФото: пресс-служба Роскосмоса/РИА «Новости»
Знаменитая ракета «Протон», выполнявшая ключевую роль в важнейших для СССР и России космических миссиях, будет отправлена на пенсию. По крайней мере, об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Когда произойдет отставка заслуженного ветерана – и какие именно параметры «Протона» больше не устраивают космическое ведомство? Подробности...
Перейти а раздел…

Дело израильского министра-шпиона напоминает об опасности нарциссов во власти

Министр энергетики Гонен Сегев и премьер-министр Ицхак Рабин. Фотография середины 1990-х годовФото: GPO/Handout/Reuters
Особый случай: за шпионаж в пользу Ирана арестован бывший израильский министр. Учитывая антагонизм между двумя странами, это кажется чем-то немыслимым. Но все вопросы отпадут, если посмотреть на личность Гонена Сегева. А посмотрев, подумать, насколько опасны такие люди в коридорах власти, в том числе российской. Подробности...
Перейти а раздел…

Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
Перейти а раздел…

С такими кумирами, как Кикабидзе, СССР был обречён

Антон Крылов, журналист
Вся читающая Россия упоенно порицает (или поддерживает) бывшего соотечественника, уже 27 лет живущего в другом государстве. Хотя обсуждать надо не слова Кикабидзе и не то, был ли Советский Союз тюрьмой народов или раем на земле. Подробности...
Обсуждение: 114 комментариев

На карту поставлено существование Евросоюза

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Немецкое коалиционное правительство оказалось под угрозой. Министр внутренних дел и глава партии ХСС Хорст Зеехофер выдвинул Меркель ультиматум – в течение двух недель дать ответ на его решение по выходу из миграционного тупика. Подробности...

Самая трудная, но при этом и благодарная работа для русского человека

Дмитрий Ольшанский, публицист
У нас с друзьями есть традиция: каждый год девятого мая мы читаем текст кого-нибудь из так называемых приличных людей о том, что этот день должен быть траурным. И каждый год мы отвечаем, что у нас уже есть траурный день. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
    Перейти а раздел…

    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев
      Перейти а раздел…

      Самые красивые болельщицы ЧМ-2018

      Благодаря чемпионату мира мы смогли увидеть не только красивый футбол, но и прекрасных болельщиц, приехавших со всего мира поддержать свои любимые команды. Самые яркие из них – на страницах газеты ВЗГЛЯД
      Подробности...

      Самые эксцентричные болельщики ЧМ-2018

      Более двух миллионов болельщиков приехали в Россию, чтобы поддержать свои команды во время чемпионата мира по футболу. Гости из самых разных уголков планеты с помощью ярких и необычных образов создали в нашей стране атмосферу большого праздника. Газета ВЗГЛЯД выбрала самые интересные из них
      Подробности...
      Обсуждение: 6 комментариев

      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Первые победы России на чемпионате мира по футболу - это:
        • Случайность

        • Закономерность

        Хотели бы вы работать после достижения пенсионного возраста?
        • Да

        • Нет

        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
        • Да, вместе с российским

        • Да, вместо российского

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Киев выразил готовность обменять осужденных россиян
          Названа основная ошибка США в отношениях с Россией Порошенко похвастался возможностями новых РЛСКеннеди захотел встретиться с ПутинымБолельщики выстроились в огромную очередь в Мавзолей
          Неймар оскорбил игрока своей команды во время матчаРоссию попросили депортировать устроивших драку аргентинских фанатовСтало известно о намерении России ударить по импорту авто из СШАРоскосмос показал самый крутой пас ЧМ (видео)
          Савченко предсказала, что Киев «получит по зубам и с Запада, и с Востока»Гигантский экран в штаб-квартире НАТО стали использовать не по назначениюПолицейских в Ливане переодели в откровенную одежду ради туристов В Крыму рассказали о блогерах-вредителях

          Главная тема


          Получится ли сделать из "Арматы" настоящего боевого робота

          «обострение ситуации»


          Молдавия призвала Россию «не нервничать»

          «хотите с кем-то воевать?»


          Болельщики из Перу уехали в Челябинск ради танков

          «Хороший опыт»


          Сборная Франции по футболу забила 11 мячей российской команде

          гражданская война


          Появились сведения о массовом уничтожении российских беспилотников на Украине

          герб СССР


          Басилашвили вступился за Кикабидзе

          «вообще не пою»


          Познер признался в неприятии российского гимна

          «разбомбить Кенигсберг и Мемель»


          Опубликован приказ Жукова спустя три часа после начала войны

          территория ссср


          Жириновский сказал, когда «большая часть Украины вернется в Россию»

          пенсионный возраст


          Ирина Алкснис: Активная часть российского общества впадает в истерический раж

          «Добро пожаловать в Америку»


          Егор Холмогоров: Трампу удалось в очередной раз выкопать себя из могилы

          грузинский пенсионер


          С такими кумирами, как Кикабидзе, СССР был обречён

          на ваш взгляд


          Хотели бы вы работать после достижения пенсионного возраста?

          Лидера фанатов «Динамо» внесли в черный список болельщиков

          23 июня 2018, 13:10

          Текст: Ольга Никитина

          Версия для печати

          Министерство внутренних дел объявило главу футбольных болельщиков клуба «Динамо» Алексея Пименова персоной нон грата за то, что тот уже дважды нападал на зрителей во время матчей, сообщают СМИ.

          По информации Telegram-канала «Мутко против», первый случай, ставший причиной такого решения МВД, произошел на матче Россия – Бразилия, когда Пименов поссорился с другим болельщиком и избил его. Отмечается, что оппонент Пименова пришел на стадион со своим сыном.

          Позже Пименов во время игры «Динамо» со «Спартаком» попытался прогнать с трибуны чернокожего болельщика. За него вступится другой фанат, и Пименов напал на него, утверждает канал.

          Сообщается, что МВД призвало чиновников и руководство клуба прекратить с Пименовым любые контакты. В ведомстве уверены, что поведение динамовца плохо скажется на репутации ЧМ и на стадионы его пускать не стоит, добавляет канал.

          В конце мая сообщалось, что власти Москвы сформировали черный список болельщиков из 467 человек, не получивших паспорт болельщика для доступа на матчи ЧМ-2018.

          В феврале представитель Минспорта Ирина Григорьева сообщила, что более 400 человек внесены в черный список болельщиков, которым запрещено посещать в России спортивные мероприятия.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............