Лидера фанатов «Динамо» внесли в черный список болельщиков

Министерство внутренних дел объявило главу футбольных болельщиков клуба «Динамо» Алексея Пименова персоной нон грата за то, что тот уже дважды нападал на зрителей во время матчей, сообщают СМИ.

По информации Telegram-канала «Мутко против», первый случай, ставший причиной такого решения МВД, произошел на матче Россия – Бразилия, когда Пименов поссорился с другим болельщиком и избил его. Отмечается, что оппонент Пименова пришел на стадион со своим сыном.

Позже Пименов во время игры «Динамо» со «Спартаком» попытался прогнать с трибуны чернокожего болельщика. За него вступится другой фанат, и Пименов напал на него, утверждает канал.

Сообщается, что МВД призвало чиновников и руководство клуба прекратить с Пименовым любые контакты. В ведомстве уверены, что поведение динамовца плохо скажется на репутации ЧМ и на стадионы его пускать не стоит, добавляет канал.

В конце мая сообщалось, что власти Москвы сформировали черный список болельщиков из 467 человек, не получивших паспорт болельщика для доступа на матчи ЧМ-2018.

В феврале представитель Минспорта Ирина Григорьева сообщила, что более 400 человек внесены в черный список болельщиков, которым запрещено посещать в России спортивные мероприятия.